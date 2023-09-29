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إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن شرق نابلس

الجمعة 29 سبتمبر 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في بيت دجن شرق نابلس



نابلس/سما/

أصيب عدد من المواطنين، ومتضامن وصحفية أجنبيان، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مدير الإسعاف في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن 3 مواطنين أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر، أحدهم بالوجه، واثنان بالصدر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وأضاف بأن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا، من بينهم صحفية ومتضامن أجنبيان.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

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#نابلس

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