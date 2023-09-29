إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في البيرة وقلنديا

البيرة/سما/

أصيب، اليوم الجمعة، مواطن جراء استهداف مركبته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي الحي، واعتقل آخر، في مدينة البيرة.

وبحسب مصادر محليةّ، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة، بالقرب من حاجز البيرة الشمالي، ما أدى لإصابة مواطن -لم تعرف هويته بعد-، ودون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

وأشارت المصادر الى أن تلك القوات اعتقلت المواطن بهاء حسونة، بعد أن داهمت منزله في حي البالوع بالمدينة.

وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بين الشبان وجنود الاحتلال.

وأصيب شاب برصاصة معدنية في عينه، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأكدت المصادر إصابة شاب إصابة خطيرة في عينه، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

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