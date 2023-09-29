الاحتلال يعتقل رئيس بلدية دير استيا وشقيقه أثناء مشاركتهم بالفعالية الاسبوعية

رام الله/ سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب وشقيقه علي خلال فعالية لحماية الأراضي من الاستيطان في المنطقة الشمالية من بلدة دير استيا غرب سلفيت.



وقال الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان "إن قوات الاحتلال حاصرت المواطنين بعد أداء صلاة الجمعه بالقرب من الأراضي المهددة، وقامت بإعتقال الاشقاء فراس وعلي أثناء محاولتهم الوصول للأرض المهددة واقتادتهم لجهة غير معلومه.

ويشار الى أن الفعالية التي دعت لها عدة جهات، كل جمعه من كل اسبوع للتنديد بمحاولات الاحتلال السيطرة على مزيد من أراضي المواطنين في ديراستيا.