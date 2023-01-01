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العمادي: قطر نجحت في التوصل إلى تفاهمات لتهدئة الأجواء المتوترة في قطاع غزة

الجمعة 29 سبتمبر 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي: قطر نجحت في التوصل إلى تفاهمات لتهدئة الأجواء المتوترة في قطاع غزة



غزة/ سما /

قال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الليلة الماضية، إن قطر نجحت في التوسط والتوصل الى تفاهمات بين غزة و"إسرائيل" لإعادة فتح حاجز بيت حانون، أمام دخول العمال الفلسطينيين.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، على لسان السفير العمادي، قوله: الوضع في غزة مأساوي، ولن يؤدي صراع آخر إلا الى تفاقم الأزمة الإنسانية".

وفي ذات السياق، نقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤول في غزة قوله إن:" إسرائيل وعدت الوسطاء بعدد من التنازلات التي قدمتها فصائل المقاومة".

وأضاف أن:" التفاهمات تشمل زيادة (إسرائيل) عدد تصاريح العمل التي تصدرها للعمال في غزة وتوسيع منطقة الصيد قبالة ساحل غزة والسماح للقطاع بتصدير المزيد من السلع واستيراد المزيد من المعدات".

وقال مسؤولون إن موجة من الجهود الدبلوماسية خلال الأيام القليلة الماضية شاركت فيها مصر و"إسرائيل" وقطر وحماس أدت إلى اتفاق غير رسمي لنزع فتيل الوضع.

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