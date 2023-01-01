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رفع عضوية دولة فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الجمعة 29 سبتمبر 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رفع عضوية دولة فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية



رام الله / سما /

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السابعة والستين على مشروع قرار بعنوان " وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية " والذي تضمن اعتماد تسمية دولة فلسطين ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق.

وقد حصل القرار على تصويت اغلبية الدول ب٩٢ صوت، وامتناع ٢١ دولة عن التصويت ومعارضة ٥ دول فقط.

هذا وقامت غالبية الدول العربية ومجموعة ال ٧٧ والصين وتركيا برعاية القرار. وقدمت جمهورية مصر العربية الشقيقة مشروع القرار نيابة عن الدول الراعية.

واكدت الوزارة انها مستمرة في العمل من اجل تثبيت ليس فقط الاسم لدولة فلسطين، وانما كامل الامتيازات المستحقة للوصول إلى العضوية الكاملة في الوكالة المذكورة.

بدوره، شكر سفير دولة فلسطين لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الوكالة السفير صلاح عبد الشافي، الدول التي صوتت لصالح القرار، وطالب الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها واحترام قرارت الشرعية الدولية والقانون الدولي.


 

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