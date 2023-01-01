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غزة : عائلة الطفل "ساق الله" تصدر بيانًا للرأي العام

الخميس 28 سبتمبر 2023 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : عائلة الطفل "ساق الله" تصدر بيانًا للرأي العام



غزة/سما/

أصدرت عائلة الطفل محمد ساق الله الذي توفي مساء الخميس، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في أحد المنتجعات السياحية بمدينة غزة، بيانًا للرأي العام، مؤكدةً على تمسكها بالحق القانوني والشرعي لمقاضاة المسؤولين عن حادث الوفاة.

جاء ذلك، في بيان للعائلة، تابعته "سما " اليوم الخميس، قالت فيه، إنها "تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ الحادث الأليم الذي تعرض له ابننا الطفل محمد عمر محمد صلاح الدين ساق الله (8 أعوام) أثناء رحلة مع أفراد أسرته لمنتجع النور السياحي في مدينة غزة".

وأوضح البيان أن الطفل تعرّض لصعقة تيار كهربائي أثناء لعبه في إحدى الألعاب الترفيهية، أدى إلى وفاته فورًا، مشيرًا إلى غياب كامل لوسائل السلامة والأمان.

وحمّلت العائلة إدارة منتج النور المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مطالبةً الجهات المختصة بالوقوف عند مسؤوليتها ومحاسبة المسؤولين عنها، لمواجهة الإهمال والتقصير حتى لا تتكرر، وفقًا للبيان.

وأضاف أن "عائلة ساق الله تتمسك بحقنا القانوني والشرعي لمقاضاة المسؤولين عن تلك الحادثة".

بدورها، أكدت إدارة منتج النور أنها تتابع الحادث الأليم الذي تعرض له الطفل ساق الله مع الجهات المختصة، معلنةً تضامنها الكامل مع العائلة.

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