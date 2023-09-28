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تنويه عاجل ومهم من شركة كهرباء غزة

الخميس 28 سبتمبر 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه عاجل ومهم من شركة كهرباء غزة



غزة / سما /

أصدرت شركة  الكهرباء بغزة بيانًا حول خدمة عدادات الدفع المسبق، وفيما يلي نص البيان: 



تنويه صادر عن شركة توزيع الكهرباء :

 

تنوه الشركة إلى أن خدمة شحن عدادات مسبقة الدفع الذكية نوع(دكسن) أصبحت متاحة في كل منافذ الشحن في قطاع غزة ولم تعد مقتصرة على أفرع الشركة فقط.

وبذلك تكون خدمات الشحن لجميع أنواع العدادات متاحة في جميع منافذ الشحن سواء داخل أفرع الشركة أو خارجها.

وهي تدعو المواطنين الكرام للاستفادة من الخدمة حسب الأولويات والضرورات وإفساح المجال خلال الساعات القادمة لمن هو بحاجة ماسة لها، علما بأن منافذ الشحن كافة ستلبي احتياجات الجميع على مدار الساعة.

#شركة كهرباء غزة

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