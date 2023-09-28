وفاة الأسير المحرر فهد زعرور من جنين بعد صراعٍ مع المرض

جنين / سما /

توفي الأسير المحرر فهد عبدالعزيز زعرور من سيلة الظهر جنوب جنين، بعد صراع مع مرض مفاجئ أصابه، صباح اليوم الخميس.

ورزق الأسير "زعرور" قبل عامٍ بطفلٍ أطلق عليه اسم "محمد الضيف" تيمنًا بالقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسّام.

وكان قد أكد "زعرور" بأن اختيار الاسم كان قرار جريئاً وتيمنُا بقائد نسمع عنه ولا نعرفه بل نرى أفعاله، خصوصًا المعركة الأخيرة في سيف القدس".

وأضاف "زعرور" أن اسم الضيف كان دائمًا محل ترديد من أطفاله.

ويُذكر أن زعرور أسير محرر اعتقل ثلاثة مرات وأمضى ثلاثة سنوات في سجون الاحتلال.