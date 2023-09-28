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الاحتلال يزيل شبكة المياه الرئيسية لقرية سوسيا جنوب الخليل

الخميس 28 سبتمبر 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شبكة المياه الرئيسية لقرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال أزالت خطوط شبكة المياه الواصلة إلى قرية سوسيا، التي توصل المياه إلى القرية من بلدة السموع جنوب الخليل، وصادرت الأنابيب كافة.

من جهة أخرى، عثر رعاة أغنام في منطقة الفخيت بمسافر يطا على مخلفات للاحتلال وقنابل.

وقال الجبور إن الاحتلال تعمد ترك هذه المخلفات لإلحاق الاضرار بالمواطنين، مشيرا الى أن إصابات وقعت في أعوام 1993 و2004 و2005، تسببت ببتر في الأطراف وحروق لدى أطفال ورعاة أغنام.

وأكد الجبور أن الاحتلال يسعى بكل الطرق لتهجير السكان من المنطقة لصالح التوسع الاستيطاني.

#الاحتلال #الخليل #مسافر يطا

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