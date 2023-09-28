شاهد : ياسمين عز تقاضي نيشان.. "أساء لشخصي في غيبتي"

وكالات / سما /

أعلنت الإعلامية ياسمين عز عن اتخاذها الإجراءات القانونية ورفعها دعوى ضد الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة الإساءة لها في منتدى الإعلام في دبي.

وكتبت ياسمين عز عبر حسابها الشخصي علي موقع (إنستغرام):(انطلاقا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و رفع دعوى).

وأضافت ياسمين : (بناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة واساء لشخصي في غيبتي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض اخلاقا وقانونا).

الإعلامي نيشان كان قد سخر من ياسمين عز بعد غيابها عن حضور جلسة (الإعلام والتريند) بمنتدى الإعلام العربي، وعلق الإعلامي نيشان على غياب ياسمين عز عن حضور جلسة الحوار بينهما في المنتدى، قائلًا: (أكيد عم بتحضر لصوتها الشتوي).

وفي لقاء بعد الندوة رد على رأيه في تغيبها عن الندوة قائلا: (حقارة وقلة أدب، عيب، طلبوا مني في منتدى دبي للإعلام أعمل ندوة، وأنا إنسان محترف باعمل شغلي على أكمل وجه، لكن الضيفة لم تحضر ولم تعتذر كل التقدير لكل الناس يلي حضروا).