مواعيد جميع مباريات الدوري الجولة القادمة .. جدول ترتيب الممتازة والأولى والثانية

غزة / سما /

تنطلق عصر الجمعة منافسات جولة جديدة من بطولة الدوري بكافة درجاته، الممتازة، والأولى، والثانية بفرعيها.

ويترقب المتابعون القمة الجماهيرية التي تجمع الشاطئ مع اتحاد خانيونس على ملعب اليرموك في قمة الجولة السادسة من الدوري الممتاز، علماً أن جميع المباريات ستقام عند الساعة 4:00 بدلاً من 4:30.

ويتصدر اتحاد الشجاعية ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، فيما يتصدر نماء دوري الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة مع انتهاء 7 جولات.

جدول جميع مباريات الجولة القادمة في كل الدرجات

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جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة

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جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى بعد نهاية الجولة السابعة

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جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية بفرعيها