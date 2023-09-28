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فينيسيوس جونيور يعلق على عودته مجدداً للملاعب أمام لاس بالماس

الخميس 28 سبتمبر 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فينيسيوس جونيور يعلق على عودته مجدداً للملاعب أمام لاس بالماس



وكالات / سما /

أبدى البرازيلي فينيسيوس جونيور سعادته البالغة بالعودة مجدداً للمشاركة مع فريقه ريال مدريد الإسباني عقب تعافيه من إصابته الأخيرة.

وتعرض فينيسيوس جونيور ابن 23 عاماً للإصابة قبل شهر من الآن في لقاء سيلتا فيجو بمسابقة الدوري الإسباني، وغاب بسببها لمدة شهر عن الملاعب.

وعانى ريال مدريد هجومياً من غياب فينيسيوس جونيور المؤثر حيث كان المرينجي يمتلك فقط الثنائي خوسيلو ورودريجو جوس في خط الهجوم.

وشارك فينيسيوس جونيور كبديل في انتصار ريال مدريد على لاس بالماس مساء يوم الأربعاء في اللقاء الذي انتهى بفوز الريال بهدفين نظيفين.

وتحدث فينيسيوس جونيور حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “أنا سعيد للغاية بالعودة، الآن أحتاج إلى التناغم مع إيقاع المباريات”.

وأضاف “جميع الأطباء يهتمون دائماً بالمصابين منا وهذا موضع تقدر لأنه عندما تتعرض للإصابة تشعر بالحزن لعدم تمكنك من مساعدة الفريق. النادي يمنحنا كل شيء للتعافي في أسرع وقت ممكن”.

وتابع “أنا سعيد جداً بتلقي هذا الحب من الجماهير، إنهم يحبونني كثيراً وأنا سعيد جداً بذلك. أنا سعيد بالعودة، والآن حان الوقت للبقاء أقوياء”.

وأكمل “100 انتصار مع ريال مدريد؟ إنه أمر رائع، ولكن أريد الاستمرار في إضافة المزيد وصنع التاريخ هنا”.

#فينيسيوس جونيور #ريال مدريد #لاس بالماس

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