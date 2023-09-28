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مُواجهات نارية في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 28 سبتمبر 2023 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مُواجهات نارية في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية



وكالات / سما /

 

أسفرت قُرعة دور الـ 16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة عن مُواجهات نارية لكبار الدوري الإنجليزي.

حيث سيُواجه فريق مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل يونايتد، وسيلعب بورنموث ضد ليفربول، وسيُواجه فريق تشيلسي مُنافسه القادم من الدرجة الثانية بلاكبرن روفرز.

وسيتقابل ويست هام مع فريق أرسنال ، فيما سيلعب إيفرتون ضد بيرنلي، وسيتقابل إكسيتر سيتي ضد ميدلزبره.

وفي باقي المُباريات سيلعب مانسفيلد تاون ضد بورت فيل، وسيلعب إيبسويتش تاون ضد فولهام.

الجدير بالذكر أن دور ثمن النهائي سيُقام في الأسبوع الذي يبدأ يوم 30 أكتوبر المُقبل، وستُلعب المُباريات على أرض الفرق المذكورة أولاً.

وشهد دور الـ 32 مفاجأة من العيار الثقيل بخروج مانشستر سيتي على يد نيوكاسل، لينضم لنادي توتنهام الذي ودع المُسابقة من الأدوار التمهيدية.

يُذكر أن مانشستر يونايتد هو حامل اللقب، ويُمني جمهور اليونايتد نفسه بالحفاظ على اللقب هذا الموسم لتعويض خيبة البداية الضعيفة في الدوري الإنجليزي.

وستشهد المُباريات المُقبلة في البطولة تصاعداً لمستوى الأداء باشتداد التنافس بين الفريق المُتأهلة والطامحة للتتويج باللقب المرموق في إنجلترا.

 

#كأس الرابطة الإنجليزية #قُرعة

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