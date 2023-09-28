فيديو.. ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز مستحق على لاس بالماس

وكالات / سما /

حقق ريال مدريد انتصاراً مستحقاً على ضيفه لاس بالماس بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

واستعاد الفريق الملكي نغمة الانتصارات بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها في الجولة الماضية من أتلتيكو مدريد، كما صعد إلى المركز الثاني في سلم الترتيب، متخطياً غريمه التقليدي برشلونة الذي تعثّر يوم أمس أمام مايوركا.

وسيطر ريال مدريد بشكلٍ مطلق على الملعب خلال الشوط الأول، وخلق عدداً كبيراً من الفرص السانحة للتسجيل، لكن رودريجو وإبراهيم دياز وخوسيلو تفننوا بإهدارها.

وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، تمكن إبراهيم دياز من تسجيل هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل ريال مدريد الضغط على لاس بالماس مع بداية الشوط الثاني، ونتج عن ذلك تسجيل ثاني الأهداف عند الدقيقة 54، والذي حمل توقيع خوسيلو عبر كرة رأسية رائعة.

وانخفض رتم اللقاء في النصف ساعة الأخيرة، وسمح ريال مدريد لخصمه أن يستحوذ على الكرة، وذلك كمحاولة من اللاعبين للحفاظ على مخزون الطاقة في ظل جدول المباريات المزدحم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 18، وصعد إلى المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر والذي هزم فياريال منذ قليل، بينما تجمّد رصيد لاس بالماس عند النقطة الخامسة، وظل في المركز 16.