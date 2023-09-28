فيديو.. مانشستر سيتي يودع كأس الرابطة على يد نيوكاسل

وكالات / سما /

ودع فريق مانشستر سيتي مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالخسارة خارج ميدانه على يد نيوكاسل يونايتد، بهدف دون رد، في لقاء الدور الثالث الذي جمع بينهما مساء أمس الأربعاء.

فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا حاول الوصول لشباك الفريق المحلي في أول 45 دقيقة، وسط محاولات في الجهة المقابلة من طرف الماجبايس، لكن كل المحاولات لم تعرف طريقاً للنجاح، لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وعقب الاستراحة، تمكن أليكسندر إسحق من معرفة طريق شباك ستيفان أورتيجا، حارس مرمى سماوي مانشستر، ليهز شباك فريق جوارديولا عند حدود الدقيقة 53.

السيتي حاول لملمة أوراقه لتسجيل هدف التعادل فيما تبقى من دقائق، وحاول جاهداً لفعلها، في الوقت الذي سعى فيه نيوكاسل لمضاعفة تقدمه بهدف ثان، لكن الأمور ظلت على حالها حتى أطلق الحكم كريستوفر كافانا صافرته معلناً انتهاء اللقاء بخسارة السيتي بهدف.

ورافق حامل لقب دوري ابطال أوروبا فريق أستون فيلا إلى خارج كأس الرابطة، بعدما تلقى الفيلانز الخسارة في الفيلا بارك على يد إيفرتون في مباراة مثيرة انتهت على وقع فوز التوفيز بهدفين لهدف.