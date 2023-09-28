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فيديو.. ليفربول ينتزع تأهلاً مُستحقاً في كأس الرابطة أمام ليستر

الخميس 28 سبتمبر 2023 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول ينتزع تأهلاً مُستحقاً في كأس الرابطة أمام ليستر



وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز صعب على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، وذلك في الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد بدأ عن طريق الضيوف فريق ليستر الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا، وجاء ذلك بهدفٍ سجله كيسي ماكاتير في الدقيقة 3.

وتمكن كودي جاكبو من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 48، وذلك بعد تمريرة بينية رائعة من جرافنبيرخ روض بعدها جاكبو الكرة بمهارةٍ قبل أن يُسدد بقوة في الشباك

ونجح الوافد الجديد دومينيك سوبوسلاي في تسجيل هدف الفوز للريدز بهدفٍ سجله في الدقيقة 70 بعد تسديدة قوية مُنفذة بإتقانٍ من خارج منطقة الجزاء.

وأكمل البرتغالي ديوجو جوتا ثلاثية ليفربول بهدفٍ رائع في الدقيقة 89 بعد كرة غالط فيها الحارس بلعبة رائعة بالكعب.

يُذكر أن كلوب اعتمد بشكلٍ أساسي على بدُلاء الفريق وقرر منحهم الفرصة، ولم يُشارك عدد من النجوم الأساسيين على مدار شوطي اللقاء، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.

#ليفربول #ليستر سيتي #كأس الرابطة

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