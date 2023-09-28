رام الله / سما /

تصدرت عناوين، إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ومتابعة زيارة السفير السعودي نايف السديري، وجريمة بسمة طبعون، وكارثة الحريق في نينوى العراقية، إضافة إلى استمرار انتهاكات الاحتلال، الصفحات الأولى للصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يشارك بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف ويكرم ثلاثة أطفال من حفظة القرآن الكريم

- المواطنون يتحدون إجراءات الاحتلال ويحيون ذكرى المولد النبوي الشريف في المسجد الأقصى

- اشتية لدى استقباله السفير السديري: تعيين السعودية سفيرا لها لدى فلسطين رسالة مهمة

- ضيف فلسطين وضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد عرفات وزار متحفه

- إدارة سجون الاحتلال تتعمد عرقلة زيارة المحامين للأسير الفسفوس

- محامي الأسير خالد القيسي يدعو روما إلى التدخل

- وينسلاند: لا شرعية للمستوطنات والوضع في غزة خطير

- مئة قتيل على الأقل في حريق بقاعة أعراس.. ألعاب نارية تحول فرحا إلى مأتم شمال العراق

* "الأيام":

- حملة اقتحامات وتجريف واعتقالات وهدم 44 بسطة قرب حاجز الجلمة

- إصابتان في تجدد المواجهات شرق القطاع واندلاع حرائق بـ"غلاف غزة"

- عشرات آلاف المواطنين يعمرون المسجد الأقصى في ذكرى المولد النبوي

- مخطط لإقامة 625 وحدة استيطانية في "أرمون هتسيف" وطريق الخليل – بيت لحم

- مستوطنون يروجون لخرائط استيطانية جديدة في مسافر يطا

- أميركا: الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يثير القلق العميق

- آخر ساعة.. الاحتلال يعيد فتح معبر بيت حانون اعتبارا من اليوم

- اشتية يبحث مع السفير السعودي تعزيز التعاون

- مساع دولية لـ"استعادة الهدوء" في غزة وإسرائيل تهدد

- فلسطين تدعو الولايات المتحدة لإعفاء مواطنيها من التأشيرة

- 5 قتلى من عائلة واحدة بجريمة إطلاق نار في بسمة طبعون

- إسرائيل: تفكيك خلية توجهها إيران خططت للمس ببن غفير وآخرين

- التقت وفد لجنة الانتخابات المركزية.. الفصائل تقرر مخاطبة الحكومة للمطالبة بإجراء الانتخابات المحلية في غزة

- مطالبة روما بالتدخل لدى إسرائيل للإفراج عن طالب فلسطيني – إيطالي

- مئة قتيل خلال عرس في العراق واستخدام "الألعاب النارية" سبب الحريق

* "القدس":

- احتفالات بمقر الرئاسة في رام الله والمعاهد الأزهرية بغزة .. إحياء ذكرى المولد النبوي في الأقصى

- إصابات وإخطارات وهدم واعتداءات للمستوطنين غالانت يلوح بـ"استخدام القوة" ضد غزة

- قرار إسرائيلي بإغلاق المنطقة الأثرية في سبسطية

- اشتية خلال لقائه السديري: نهوض السعودية وتقدمها عافية للمسلمين والعرب ولنا

- الخارجية الأميركية تؤكد أن العنصر الفلسطيني يقع في صلب مباحثات التطبيع

- وينسلاند: المستوطنات ليس لها شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي

- 5 قتلى بجريمة إطلاق في "بسمة طبعون"

- مئة ضحية نتيجة حريق بقاعة أفراح في العراق