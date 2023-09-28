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اعتقالات أمام منزل نتنياهو والعليا تنظر في قانون "التحصين"

الخميس 28 سبتمبر 2023 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات أمام منزل نتنياهو والعليا تنظر في قانون "التحصين"



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح الخميس، عدة متظاهرين، من بين عشرات تظاهروا أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أن المتظاهرين انتهكوا النظام العام خلال التظاهر أمام منزل نتنياهو.

ونظمت التظاهرة قبل وقت قصير من بدء المحكمة العليا الإسرائيلية، جلستها الثانية، للنظر في التماسات قدمت من عدة جهات ضد قانون "التحصين" الذي أقره الكنيست، بهدف منع المساس بنتنياهو من خلال سجنه تحت أي تهمة من قبل المحكمة العليا نفسها.

ويشارك في الجلسة الموسعة 11 قاضيًا بينهم رئيسة المحكمة استر حيوت.

وكانت المحكمة أصدرت أمرًا مشروطًا، أمرت فيه الحكومة الإسرائيلية بمنع تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ حتى الدورة المقبلة للكنيست.

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