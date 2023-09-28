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قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتعتقل شابا

الخميس 28 سبتمبر 2023 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، مخيم بلاطة للاجئين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت شابا.

وأفاد شهود عيان ،أن قوة عسكرية مؤللة اقتحمت المخيم وحاصرت عددا من المنازل.

وأشار الشهود إلى أن طائرات مسيرة كانت تحلق فوق المخيم في وقت سابق للاقتحام.

وسمع من أطراف مدينة نابلس أصوات متتابعة لاطلاق النيران، فيما أغلقت بعض الطرق المحطية بالمخيم أثناء عملية الاقتحام.

وقال الشهود، ان جنود الاحتلال فجروا طائرة مسيرة في المخيم، سمع دوي تفجيرها من كافة أنجاء المخيم.

واشاروا الى ان الاحتلال اعتقل شابا يدعى علي الشافعي قبل أن ينسحبوا باتجاه معسكر حوارة على بعد عدة كيلومترات قليلة من أطراف مدينة نابلس.

#الاحتلال #مخيم بلاطة

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