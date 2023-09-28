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الاتصالات الامريكية تنهال على شيوخ عقل السويداء

الخميس 28 سبتمبر 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات الامريكية تنهال على شيوخ عقل السويداء



وكالات

اجرى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، داس غولدريتش، اتصالًا بالزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ، حكمت الهجري، للتعبير عن دعم بلاده لحرية التعبير للسوريين.

وبحسب ما نشرته السفارة الأمريكية في سوريا عبر منصة اكس ، فإن الولايات المتحدة تدعم الاحتجاج السلمي في السويداء.

وأكد غولدريتش الدعوات الأمريكية للوصول إلى “سوريا عادلة وموحدة”، داعيًا إلى حل سياسي يتوافق مع قرار مجلس الأمن “2254”.

ويعتبر هذا الاتصال هو الأول من نوعه بشكل رسمي، في حين سبق وأجرى برلمانيون أمريكيون  اتصالًا مع الهجري، وأبدوا دعمهم لمطالب أبناء محافظة السويداء المستمرة منذ أكثر من شهر.

وقد تلقى واحد من المشايخ  الروحين  للموحدين الدروز في السويداء الشيخ ” حكمت الهجري”  اتصالين هاتفيين معلنين  في غضون أسبوع  واحد ، الأول أجراه النائب الجمهوري الأمريكي “فرينش هيل” . والثاني  من عضو مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي “برندن بويل “.

ووجهت دعوات لأبناء السويداء للمشاركة باحتجاجات مساء اليوم، في مناطق متفرقة من المحافظة.

وبدأت الاحتجاجات الأخيرة عقب قرار الحكومة السورية  في منتصف أغسطس/آب الماضي رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية خانقة بسبب العقوبات الامريكية والحصار الغربي المفروض على سورية .

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