الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون..

غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إبقاء معبر بيت حانون "إيرز" الحدودي مع قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

وقالت هيئة الشؤون المدنية أنه تم تمديد اغلاق معبر "إيرز" ليوم غد الخميس، وسيتم فتحه فقط للحالات المرضية.

في المقابل ذكرت مصادر عبرية: "مجددا، تقرر تمديد إغلاق معبر إيرز مع قطاع غزة بسبب المظاهرات عند الحدود.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد والعمال وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي، وذلك بعد أن أغلقته، مساء الجمعة، عشية رأس السنة العبرية.