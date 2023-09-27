  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون..

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون..



غزة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إبقاء معبر بيت حانون "إيرز" الحدودي مع قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

وقالت هيئة الشؤون المدنية أنه  تم تمديد اغلاق معبر "إيرز" ليوم غد الخميس، وسيتم فتحه فقط للحالات المرضية.

في المقابل ذكرت مصادر عبرية: "مجددا، تقرر تمديد إغلاق معبر إيرز مع قطاع غزة بسبب المظاهرات عند الحدود.

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد والعمال وذلك لليوم الثالث عشر على التوالي، وذلك بعد أن أغلقته، مساء الجمعة، عشية رأس السنة العبرية.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

تقرير : ايران تعرض استضافة 600 خبير سعودي وتدريبهم لصناعة مفاعل نووي بالكامل

غالانت يهدد غزة..

5 قتلى من عائلة واحدة بجريمة إطلاق نار في بسمة طبعون بالداخل المحتل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!

الأخبار الرئيسية

انفجار يهز مدينة غزة

غالانت يهدد غزة..

37ipj-1-730x438

هآرتس: الصراع مع الفلسطينيين سيستمر حتى بعد أن يستجم آلاف الإسرائيليين في الرياض

photo_2023-09-27_17-28-19

حماس: أجواء إيجابية سادت لقاء حنا ناصر و الفصائل ستوجه رسالة للحكومة في رام الله

وينسلاند-cac621de-e2c1-4176-a784-101b55e61ca8

وينسلاند: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية