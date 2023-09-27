  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكشف عن اجتماع إسرائيلي سعودي سري رفيع المستوى في المملكة

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن اجتماع إسرائيلي سعودي سري رفيع المستوى في المملكة



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث الرسمية العبرية إن مسؤولا إسرائيليا كبيرا اجتمع مع مسؤول سعودي سياسي في المملكة قبل أسبوع.

وأفادت بأن الاجتماع السري رفيع المستوى جمع المدير العام لوزارة الصحة سيفي مندلوفتش ومسؤولا سياسيا سعوديا.


وأضافت أن مندلوفتش سافر نيابة عن وزير الصحة موشيه أربيل لإجراء اجتماع مهني مع المسؤول السعودي الكبير في المملكة. 

وتشير المصادر نفسها إلى أنه لم يتم الكشف عن الاجتماع والذي كان جزءا من سلسلة اجتماعات سرية تدار خلال الأيام الأخيرة في إطار تطور العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والتي لا يزال جزء منها ممنوعا من النشر.

وأوضحت أن الاجتماع تم قبل "التصريح الهام والتاريخي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول تقدم العلاقات بين البلدين".

وأكدت الهيئة أن ديوان وزير الصحة الإسرائيلي رفض التعقيب على التقرير الذي أوردته "كان". 

جدير بالذكر أن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، وصل الثلاثاء إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي، كما سيتوجه وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى المملكة الأسبوع القادم، حسبما ذكرته الهيئة.

#اسرائيل #السعودية

الأكثر قراءة اليوم

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

غالانت يهدد غزة..

تقرير : ايران تعرض استضافة 600 خبير سعودي وتدريبهم لصناعة مفاعل نووي بالكامل

5 قتلى من عائلة واحدة بجريمة إطلاق نار في بسمة طبعون بالداخل المحتل

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!

الأخبار الرئيسية

انفجار يهز مدينة غزة

غالانت يهدد غزة..

37ipj-1-730x438

هآرتس: الصراع مع الفلسطينيين سيستمر حتى بعد أن يستجم آلاف الإسرائيليين في الرياض

photo_2023-09-27_17-28-19

حماس: أجواء إيجابية سادت لقاء حنا ناصر و الفصائل ستوجه رسالة للحكومة في رام الله

وينسلاند-cac621de-e2c1-4176-a784-101b55e61ca8

وينسلاند: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية