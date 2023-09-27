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معلم فلسطيني ضمن أفضل 50 معلما على مستوى العالم

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
معلم فلسطيني ضمن أفضل 50 معلما على مستوى العالم



رام الله/سما/

 تأهل المعلم إياد السوقي من مدرسة ذكور جنين الأساسية في تربية جنين، ضمن أفضل 50 معلما على مستوى العالم، وذلك ضمن جائزة المعلم العالمي التي تنظمها مؤسسة فاركي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الإنجاز الجديد يأتي متزامنا مع التحضيرات الراهنة لإحياء فعاليات يوم المعلم العالمي، والذي يبرهن على تميز معلمينا ومعلماتنا والثقة العالية بالكوادر التعليمية الذين يتسيدون صدارة المشهد التربوي في المحافل كافة رغم التحديات الماثلة.

ودعت "التربية" إلى إيلاء كل جهد ممكن؛ لدعم المعلم السوقي وضمان وصوله إلى لقب المعلم الأول على العالم، معربةً عن تقديرها لكل الطواقم والهيئات المساندة والداعمة لكل جهد من شأنه تعزيز حضور المعلم الفلسطيني ووصوله إلى مراكز متقدمة؛ وبما يضمن إعلاء اسم فلسطين في المحافل العلمية والأكاديمية إقليميا ودوليا.

وأشارت الوزارة إلى أنها كانت قد دعت المعلمين وحفزتهم على المشاركة في هذه المسابقة العالمية.

 

#ايادج السوقي

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