ملاكم سوري يخسر النزال بسبب حكم إسرائيلي

وكالات/سما/

انسحب الملاكم السوري محمد مليس من مواجهة نظيره البحريني دانيس لابتبوف، الثلاثاء، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين بسبب إسناد مهمة تحكيم النزال لحكم إسرائيلي.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فإن مليس رفض من الأساس الصعود إلى حلقة النزال بسبب وجود الحكم الإسرائيلي، موضحة أن مدربه محمد غصون قدم اعتراضا للجنة الحكام بهذا الشأن.

ورفضت لجنة الحكام التجاوب مع الاعتراض السوري وأصرت على الإبقاء على الحكم الإسرائيلي، وهو ما دفع مليس البالغ 30 عاما إلى عدم الصعود إلى الحلقة ومن ثم الانسحاب، ليعلن بعدها الحكم فوز الملاكم البحريني لابتبوف.

ونقلت "سانا" عن كامل شبيب عضو لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي للملاكمة قوله إن الاتحاد الدولي دائما ما يؤكد ضرورة عدم تكليف أي قاض أو حكم حلقة في أي دورة دولية من دولة "معادية أو صديقة بحكم الجوار".

وتشارك سوريا في دورة الألعاب الآسيوية بمسابقات الفروسية والملاكمة والمصارعة وألعاب القوى.

يذكر أن دورة الألعاب الآسيوية في نسختها الـ19 تقام حاليا في الصين في الفترة ما بين 23 سبتمبر الجاري حتى يوم 8 أكتوبر.