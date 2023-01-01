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الفصائل ستوجه رسالة للحكومة في رام الله

حماس: أجواء إيجابية سادت لقاء الفصائل مع حنا ناصر

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: أجواء إيجابية سادت لقاء الفصائل مع حنا ناصر



غزة/سما/

قال عبد اللطيف القانـوع الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأربعاء، ان أجواء إيجابية عالية سادت لقاء الفصائل الفلسطينية مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية السيد حنا ناصر مشيرا إلى أن الجهود متواصلة ومضاعفة للدفع باتجاه إجراء الانتخابات المحلية . 

وأضاف القانوع في تصريحات إذاعية:" الفصائل الفلسطينية أكدت على موقفها الثابت من إجراء الانتخابات وستوجه رسالة للحكومة في رام الله لتحديد موعد إجرائها بإشراف لجنة الانتخابات المركزية  

وبين أن لقاء الفصائل مع السيد حنا ناصر يأتي لاستكمال المشاورات والتنسيق المستمر لترجمة موقفها  في اللقاء الوطني في أغسطس لخطوات عملية وبدء إجراء الانتخابات.

ولفت الناطق باسم حماس إلى أن البدء بإجراء الانتخابات عملياً ينتظر قراراً من الحكومة في رام الله، موضحا أن لجنة الانتخابات أعلنت جاهزيتها لذلك والفصائل الفلسطينية ستتابع ذلك وتواصل جهودها.

#حماس

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