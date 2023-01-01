الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا عقب قرار الإدارة الأمريكية بإعفاء الإسرائيلييين من تأشيرة الدخول

رام الله/سما/

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا عقب قرار الإدارة الأميركية بإعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة.

وقال الوزارة في بيان لها: "انه في الوقت الذي تحدثت فيه الادارة الامريكية مرارا ان هدفها توفير نفس الفرص من الحرية والمساواة والازدهار والأمن لكل من الفلسطينيين والاسرائيليين، نتوقع من هذه الادارة ان تعمل على تطبيق ما تقوله وتؤمن به وتعمل عليه وما وعدت به، وان توفر فرص الحرية والازدهار والأمن للمواطن الفلسطيني القابع على أرضه.



وأضافت: "بمناسبة إعفاء الاسرائيلي من التأشيرة للولايات المتحدة، نتوقع أن تفي الإدارة الامريكية بوعودها للفلسطينيين وأن تبدأ بنفس الإجراءات للمواطن الفلسطيني انسجاما مع تعهداتها تلك.