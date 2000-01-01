رسميا.. المغرب يفوز بتنظيم أمم إفريقيا 2025

وكالات

أعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال اجتماعها، الأربعاء، بالعاصمة المصرية، القاهرة، إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا 2025 للمغرب، فيما تم إسناد بطولة 2027 لثلاث دولة مشتركة وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ووقع الاختيار على المغرب كبلد مضيف للنسخة الخامسة والثلاثون 2025 من البطولة بأغلبية كافة أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية بعد انسحاب المرشحين الآخرين، الجزائر وزامبيا والملف المشترك لنيجيريا مع بنين من السباق.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب نهائيات كأس أمم إفريقيا بعد تنظيم الحدث للمرة الأولى عام 1988 والتي فازت بها الكاميرون.

وفي أكتوبر /تشرين الأول 2022، قرر الاتحاد الإفريقي سحب تنظيم نسخة 2025 من غينيا لـ"تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة".

في الوقت نفسه حسم الملف الثلاثي المشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا شرف استضافة النسخة 36 من البطولة والمقرر إقامتها عام 2027 بعد منافسة مع ملفي السنغال وبوتسوانا،

وتعد هذه هي النسخة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1957، التي يتم فيها إسناد تنظيم المنافسات لثلاث دول مجتمعة في ملف مشترك، لكن سبق وأن استضافت دولتا غانا ونيجيريا معا نسخة عام 2000، ودولتا الغابون وغينيا الاستوائية نسخة 2012.

يذكر أن نسخة 2023 من البطولة ستستضيفها كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير 2024، وهي ثاني بطولة تنظمها كوت ديفوار بعد نسخة عام 1984.

وكان مقررا إقامة البطولة في يونيو/حزيران 2022 لكن خوفا من موسم الأمطار الغزيرة في فصل الصيف تم تأجيلها لشهر يناير.