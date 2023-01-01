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إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات شرق غزة

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات شرق غزة



غزة/سما/

أصيب مواطن بالرصاص وآخرون بالاختناق اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وفي آلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون في منطقة ملكة على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق قطاع غزة، احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.

 وفي سياق متصل، أطلق الشباب الثائر، أعداد كبيرة من البالونات الحارقة صوب مستوطنات وحقول الاحتلال في غلاف غزة، كما فجر الشبان عبوات محلية الصنع بمحيط السياج الفاصل شرق غزة.

#غزة

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