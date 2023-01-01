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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس رأفت ناصيف

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحماس رأفت ناصيف



رام الله/سما/

جدّدت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للقيادي في حركة حماس الأسير رأفت ناصيف من مدينة طولكرم لمدة أربعة أشهر إضافية، علمًا أنه بالعزل الانفرادي منذ تسعة أشهر.

وأكدت مؤسسات حقوقية تمديد الشيخ رأفت ناصيف (58 عاما) لأربعة أشهر إضافية بعد تحويله لأول مرة للاعتقال الإداري لستة أشهر وبعدها ستة أشهر أخرى ومن ثم لأربعة أشهر ليكون هذا هو التمديد الرابع.

وإلى جانب اعتقاله منذ صيف العام الماضي؛ يواصل الاختلال عزله المنفرد منذ 9 أشهر وحرمانه الأسير من الزيارة منذ أكثر من خمسة أشهر، رغم أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، وأمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 سنةً، من ضمنها 13 سنةً في الاعتقال الإداري.

#رأفت ناصيف

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