هنية يهاتف رئيس الوزراء العراقي معزيًا بضحايا حادث "نينوى"

الدوحة/سما/

قدّم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ظهر الأربعاء، التعازي لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في ضحايا الحادث الأليم في "نينوى" شمال العراق، والذي راح ضحيته العشرات أثناء حريق اندلع في حفل زفاف.

وعبّر هنية خلال اتصال هاتفي مع السوداني عن مشاعر المواساة بحق الضحايا، مؤكدًا تضامنه والشعب الفلسطيني مع العراق الشقيق قيادةً وشعبًا، داعياً الله عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

ووفق تصريح لمكتب هنية ، قال: "إننا في حركة حماس، نشاطركم هذا المصاب الأليم ونؤكد وقوفنا ووقوف شعبنا الفلسطيني بجانب العراق الشقيق، كما ونبعث من خلالكم التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين"، مشددًا على أن العراق قادر أن يتجاوز هذا الأليم.

كما أشاد رئيس حركة "حماس" بمواقف العراق حكومة وشعبًا تجاه فلسطين وقضيتها وشعبها، مشيرًا إلى روح الأخوة التي تسكن الشعبين الشقيقين.

من جانبه عبر رئيس الوزراء العراقي عن شكره وتقديره للاتصال والمواساة من رئيس حركة "حماس"، مؤكدًا موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية.

كما أشاد السوداني بالشعب الفلسطيني ومقاومته والدور الذي تقوم به حركة "حماس" وفصائل المقاومة في جهادها ومقاومتها ضد الاحتلال.

وأعلنت السلطات العراقية مقتل نحو 100 شخص وإصابة عدد مماثل في حصيلة جديدة غير نهائية للحريق الذي اندلع الليلة الماضية في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة "نينوى" شمالي العراق.

كما أعلنت إيقاف 9 أشخاص على خلفية الحادث الذي عزته إلى مخالفة قواعد السلامة.