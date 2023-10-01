المالية بغزة تصدر إعلانا مهما لطلبة جامعة فلسطين

غزة/سما/

أعلنت وزارة المالية عن فتح باب التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الأول من العام الدراسي 2024/2023 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة فلسطين من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وقالت المالية إن التسجيل يبدأ من يوم الأحد الموافق 2023/10/01 حتى الاثنين 2023/10/30.

وذكرت أن المستفيد من التسجيل يكون (الموظف نفسه – الاب-الام ابن-ابنه زوج-زوجه-أخ -أخت).

وأوضحت أن الاستفادة تكون بمبلغ 400 شيكل فقط لطلبة الدبلوم والبكالوريوس، أومبلغ 800 شيكل فقط لطلبة الصيدلة والهندسة وخريجي طلبة الدبلوم والبكالوريوس، أو مبلغ 1300 شيكل فقط لطلبة طب الأسنان من طلبة البكالوريوس.

كذلك الاستفادة بمبلغ 1300 شيكل فقط من رسوم ساعات المساقات الدراسية النظرية للخطة الدراسية (30 ساعة معتمدة) لطلبة الدراسات العليا ما دون عام2023م .

قالت إن التسجيل عبر الدخول الموحد على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور-نظام التسجيل الموحد – تسديد الرسوم الجامعية).