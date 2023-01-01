تراشق بالقنابل الدخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند الحدود

بيروت/سما/

في توتر هو الثاني في أقل من أسبوع، تبادل الجيشان اللبناني والإسرائيلي، القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي بينهما اليوم الأربعاء.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "دورية للعدو الإسرائيلي أقدمت على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب، وقد رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو"، وفق ما جاء في البيان اللبناني.

بدورها قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن "الجيش اللبناني قطع الطريق العسكري الذي شقه الجيش الإسرائيلي في المكان الذي يعتدي فيه على الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة".

في المقابل ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى حادثة غير عادية بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني في شبعا، أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي قنابل غاز على جرافة لبنانية كانت تقوم بأعمال في المنطقة الحدودية، تحت حراسة الجيش اللبناني، بعد أن اعتقدت القوة أن الجرافة تجاوزت الخط الأزرق، وردا على ذلك، أطلق الجيش اللبناني حوالي 3 قنابل غاز على جنود الجيش الإسرائيلي.

وأضافت الاذاعة:" لا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق فيما إذا كانت الجرافة قد عبرت بالفعل الخط الأزرق.

يأتي ذلك، عقب 5 أيام من تبادل عناصر من الجيشين اللبناني والإسرائيلي تراشق القنابل الدخانية عند الشريط الحدودي، فيما تدخلت قوة من قوات الطوارئ الدولية العاملة بالمنطقة لتهدئة الوضع.