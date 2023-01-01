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اللواء يوسف الحلو يوقع مذكرة تفاهم مع قيادة الشرطة الإندونيسية

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء يوسف الحلو يوقع مذكرة تفاهم مع قيادة الشرطة الإندونيسية



جاكرتا/سما/

 وقع مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، ومدير عام الشرطة الوطنية الإندونيسية ليستوي سيغت برابو، اتفاقية تفاهم وتعاون لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بحضور سفير فلسطين لدى إندونيسيا زهير الشن.

وأعرب الجانب الإندونيسي عن استعداده للتعاون في مجال التدريب مع الشرطة الفلسطينية، لتزويدهم بمزيد من الخبرة في مجال العمل الشرطي بمختلف مجالاته.

بدوره، دعا اللواء الحلو، قيادة الأجهزة الأمنية والشرطة الإندونيسية إلى زيارة فلسطين، والذين من جهتهم عبروا عن شكرهم واستعدادهم لقبول هذه الدعوة.

#يوسف الحلو

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