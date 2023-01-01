اللواء يوسف الحلو يوقع مذكرة تفاهم مع قيادة الشرطة الإندونيسية

جاكرتا/سما/

وقع مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، ومدير عام الشرطة الوطنية الإندونيسية ليستوي سيغت برابو، اتفاقية تفاهم وتعاون لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وذلك بحضور سفير فلسطين لدى إندونيسيا زهير الشن.

وأعرب الجانب الإندونيسي عن استعداده للتعاون في مجال التدريب مع الشرطة الفلسطينية، لتزويدهم بمزيد من الخبرة في مجال العمل الشرطي بمختلف مجالاته.

بدوره، دعا اللواء الحلو، قيادة الأجهزة الأمنية والشرطة الإندونيسية إلى زيارة فلسطين، والذين من جهتهم عبروا عن شكرهم واستعدادهم لقبول هذه الدعوة.