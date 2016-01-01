بالفيديو: اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

غزة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، االيوم الأربعاء، عن اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة انطلقت من القطاع.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن حريقان اندلعا في أحراش بئيري بغلاف غزة بفعل بالونات حارقة.

وبدأت مجموعات شبابية فلسطينية قبل حوالي أسبوع بإطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لأول مرة منذ عام 2021 ضمن المظاهرات اليومية التي انطلقت بداية الشهر الجاري، مما أسفر عن نشوب حرائق هناك.

وتسبب هذه البالونات حرائق فور سقوطها على الأراضي في الحقول الزراعية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.

والبالونات الحارقة هي بالونات تربط بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون استخدامها عام 2018، للتعبير عن احتجاجهم على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.