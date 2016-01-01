  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالفيديو: اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة



غزة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، االيوم الأربعاء، عن اندلاع حرائق في غلاف غزة بفعل بالونات حارقة انطلقت من القطاع.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن حريقان اندلعا في أحراش بئيري بغلاف غزة بفعل بالونات حارقة.

وبدأت مجموعات شبابية فلسطينية قبل حوالي أسبوع بإطلاق بالونات حارقة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة لأول مرة منذ عام 2021 ضمن المظاهرات اليومية التي انطلقت بداية الشهر الجاري، مما أسفر عن نشوب حرائق هناك.

وتسبب هذه البالونات حرائق فور سقوطها على الأراضي في الحقول الزراعية التابعة للمستوطنات الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع.

والبالونات الحارقة هي بالونات تربط بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون استخدامها عام 2018، للتعبير عن احتجاجهم على الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

   

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

في مشهد العلاقة بين الرنتيسي ودحلان: الجيِّرة والصداقة والمشاعر الوطنية!! د. أحمد يوسف

نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!

عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

وزير السياحة الاسرائيلي يصل السعودية ..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

واشنطن تؤكد رسميًا انضمام "إسرائيل" إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة

5 قتلى بجريمة إطلاق نار في بسمة طبعون بالداخل المحتل

20191111000138afpp-afp_1m41ds.h-730x438

شهادات عن صدمة الإسرائيليين وبسالة الجنود المصريين والسوريين في حرب 1973

قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة في جلستها الاسبوعية

الشاباك: إحباط خلية لصالح إيران خططت للمس ببن غفير وآخرين واعتقال 5 من الضفة و الـ48

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية