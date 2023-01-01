الاحتلال يعلن عن اعتقال مطلوب في طولكرم

طولكرم/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن اعتقال مطلوب في طولكرم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قامت قبل قليل قوات اليمام، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشاباك، في طولكرم باعتقال مطلوب يشتبه في ضلوعه بنشاط مسلح .

وأضاف: "خلال العملية تم إطلاق رصاص على مركبة عسكرية، مدعيا أنه لم تقع إصابات في صفوف قواته.

وذكرت مصادر اعلامية، أن قوات خاصة "مستعربون" تساندها قوة من جيش الاحتلال، داهمت محلا تجاريا لبيع الخضروات في حي السلام شرق طولكرم، واختطفت الأسير المحرر المحرر مهند عدنان أبو طلال (24 عاما) وهو من سكان مخيم نور شمس.