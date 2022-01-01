اشتية: دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار أحد أولويات الحكومة

رام الله/سما/

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، أن دعم الشباب ومشاركتهم في الشأن العام وصنع القرار، وحقهم في الحصول على الخدمات بعدالة، يعد أحد أولويات الحكومة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، وفدًا من تكتل الشباب الفلسطيني لدعم الحق والعدالة في الخدمات العامة.

واطلع اشتية من الوفد على أهم إنجازات التكتل والأنشطة والبرامج والمبادرات التي يعمل عليها، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب في المشاركة الفاعلة في المجتمع، ومقاومة انتهاكات الاحتلال في الخدمات العامة.

وبَيَّن رئيس الوزراء الجهود المبذولة والبرامج التي تعمل عليها الحكومة لإعلاء شأن الشباب والوقوف عند احتياجاتهم، لا سيما في موضوع الحد من البطالة، من خلال إعلان عام 2022 عام الشباب، وإدخال مخرجات جديدة في التخصصات الجامعية، إضافة إلى إنشاء هيئة التدريب المهني وجامعة جديدة للتعليم المهني والتقني، وإطلاق برنامج البرمجة، وفتح أراضي الدولة للاستثمار.