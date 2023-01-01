5 قتلى بجريمة إطلاق نار في بسمة طبعون بالداخل المحتل

الجليل/سما/

قتل خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتان) في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 14:52، عن إصابة 5 أشخاص جراء تعرضهم لحادثة عنف في بسمة طبعون، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابين وعددهم 6 وهم مصابون بدرجات متفاوتة، ولاحقا أقرّ الطاقم الطبي مقتل 3 شباب وشابتين، في الثلاثينات من العمر".

وقال مسعف من الطاقم الطبي أن "الحديث يدور حول حادثة صعبة للغاية، وصلنا إلى المكان ووجدنا 6 مصابين في المكان وهم يعانون من درجات إصابات متفاوتة، وعلى الفور أجرينا الفحوصات الطبية اللازمة، ولكن للأسف اضطررنا إقرار وفاة 5 من بين المصابين بعد أن وجدناهم دون علامات تدل بأنهم على قيد الحياة، والمصاب السادس (49 عاما) أحيل للعلاج في المستشفى".



وحضرت قوات معززة من الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

وفي سياق ذي صلة، قُتل عاطف أبو كليب (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا، صباح اليوم الأربعاء.

وبالجريمة التي اقتُرفت في بسمة طبعون ارتفع عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 181 قتيلا بينهم 13 امرأة.