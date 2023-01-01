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أبو عمرو يُطلع ممثل هولندا على آخر التطورات السياسية والميدانية

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو عمرو يُطلع ممثل هولندا على آخر التطورات السياسية والميدانية



رام الله/سما/

 أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو اليوم الأربعاء، ممثل مملكة هولندا لدى دولة فلسطين ميشيل رينتينار على آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وخاصة ممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا.

وطالب أبو عمرو، خلال اللقاء الذي عُقد في مكتبه برام الله، هولندا ودول الاتحاد الأوروبي بالالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وثمن أبو عمرو علاقات الصداقة التي تربط البلدين، والدعم الذي تقدمه هولندا إلى الشعب الفلسطيني، خاصة المشاريع التنموية في القطاعات الحيوية المختلفة.

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#زياد ابو عمرو

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