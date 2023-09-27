رئيس لجنة الانتخابات المركزية "حنا ناصر" يصل قطاع غزة ..

رام الله/ سما/

وصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، ظهر اليوم الأربعاء 27/9/2023م، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون.

وبحسب مصادر محلية فإن ناصر وصل برفقة هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، قطاع غزة ظهر اليوم بشأن مناقشة إجراء انتخابات البلديات في القطاع.

وأشارت المصادر، إلى أن حنا وكحيل سيعقدان عدة اجتماعات خلال الساعات القليلة المقبلة مع قيادة حركة حماس، والفصائل الفلسطينية بغزة لدراسة ومناقشة ملف انتخابات البلديات.

وفي وقت سابق، وجهت حركة حركة حماس دعوة إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر لزيارة القطاع لبحث إجراء الانتخابات المحلية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

يشار إلى أن زكريا أبو معمرعضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة، أكد أن الانتخابات المحلية ليست بديلا عن الانتخابات العامة، وأن حاجة شعبنا للانتخابات العامة هي حاجة ماسة وملحة، كما حاجته إلى خطة شاملة وقيادة وطنية وموحدة تقود نضاله حتى التحرير والعودة، مشدداً على حرص حركته الشديد على أن تكون الانتخابات البلدية خطوة للأمام على صعيد الشراكة والمصالحة الوطنية.

كما شدد على ضرورة التوافق الوطني من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي هي حق لشعبنا، وليست منة من أحد، فشعبنا مسؤول عن نفسه، ويملك القدرة والوعي لاختيار ممثليه بكل حرية وإرادة مستقلة.