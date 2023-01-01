العبيد يرد على تحديد موعد اعتزاله

غزة / سما /

قال سليمان العبيد قائد نادي الشاطئ، إن النتائج التي حققها الفريق منذ بداية الموسم الحالي أمر متوقع ومنتظر بسبب التعزيز بعدة لاعبين في الانتقالات الصيفية.

واعتبر العبيد في حوار مع موقع “كوورة” أن الصعود والعودة للممتازة كان الهم الأكبر للبحرية، بعد الهبوط المرير الذي حدث للفريق في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وعن سؤال العبيد الذي قارب من عامه الـ42 عن موعد اعتزاله كرة القدم، أوضح أنه لا يفكر بالاعتزال حالياً، مستعيناً بقدرته على مساعدة فريقه في الأداء والاعتماد عليه من كل المدربين.

وقال العبيد أن هذه الموسم سيكون حافل بالمفاجآت بسبب الفروق البسيطة بين الكثير من الأندية، مبيناً أن الفرق الخمسة الأولى في جدول الترتيب هي الأوفر حظًا للتتويج بلقب هذا الموسم.

وأشار العبيد إلى أن الشاطئ رفع من سقف طموحاته هذا الموسم بعد الوصول لنصف نهائي كأس غزة والسعي نحو التتويج باللقب، إضافة للنتائج الجيدة في الدوري الممتاز.