الهلال الأحمر الفلسطيني : افتتاح القسم الفندقي والمستودع المركزي التابع لمستشفى الولادة

رام الله / سما /

تحت رعاية د. يونس الخطيب رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني احتفلت الجمعية بفرعها في القدس يوم الثلاثاء الموافق 26/09/2023 بافتتاح القسم الفندقي والمستودع المركزي التابع لمستشفى الولادة والجراحة النسائية واستلام سيارة اسعاف جديدة.

وقد حضر الحفل بالإضافة الى رئيس الجمعية العديد من الشخصيات المقدسية منها رئيس شبكة مستشفيات القدس السيد عبد القادر الحسيني والشيخ عكرمه صبري وعدد من مدراء المستشفيات وبعض المراكز الصحية المقدسية وممثلين عن نقابة الأطباء والعديد من الشخصيات المقدسية بالإضافة الى الهيئة الإدارية للفرع و رؤساء الأقسام بالمستشفى والعديد من المتطوعين.

ويضم القسم الفندقي الجديد (11) غرفة فندقية مجهزة بأحدث المواصفات الخاصة بالفنادق والمستشفيات بنفس الوقت حيث يمتاز مستشفى الهلال الأحمر بتقديم هذه الخدمة الفندقية المميزة للسيدات بعد الولادة للنقاهه والاستجمام وهذا يضاف الى المهنية الطبية المقدمة كما له أثر كبير وهام على مصلحة المرضى.

كما تم خلال الحفل افتتاح المستودع المركزي بمساحة 350 مترا مربعا ومجهزا بأحدث المواصفات الخاصة بالمستودعات .

ومن ناحيته أخرى رحب الدكتور يونس الخطيب رئيس الجمعية بالضيوف مؤكدا ان هذا الإنجاز يتكلم عن نفسه وأشار الى ان اول جمعية الهلال الأحمر تأسس في القدس سنة 1910 وما زال منذ ذلك التاريخ علما في سماء المدينة وقريبا سينعقد مؤتمر الهلال الأحمر والذي سيتم فيه تعديل مادة التأسيس لتصبح سنة 1910 هي سنة تأسيس الهلال الأحمر في القدس وليس سنة 1968 التاريخ الحديث لتأسيس الجمعية كما هو دارج حاليا.

وقد أشاد الدكتور يونس الخطيب في كلمته باللهيات الإدارية والهيئة العامة لجمعية الهلال الأحمر بالقدس الذين عملوا على رفع المستوى الخدمات الطبية والفندقية التي تقدمها الجمعية للمجتمع المقدسي خاصة والمجتمع الفلسطيني عامة واكد انه يجب العمل معا وسويا من اجل هذا الصرح ومن اجل الهلال في القدي ليكبر ويكبر ويقدم أفضل ما هو ممكن.

كما أشار رئيس الهيئة الإدارية للجمعية في القدس د. سفيان بسيط في كلمته الى مدى الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المؤسسات والمستشفيات في القدس والى المنافسة الشديدة مع المستشفيات في القدس الغربية وإصرار الجمعية الى تقديم افضل الخدمات الطبية والفندقية بأفضل جودة للمجتمع الفلسطيني.

ومن ناحية أخرى ان استمرار اعمال التجديد والتطوير بشكل دائم في جميع مرافق جمعية الهلال الأحمر بالقدس الشريف وفي مقدمتها الخدمات المقدمة بالمستشفى والتي تتضمن الاجنحة الفندقية والتي يسعى الهلال جاهدا ان تكون مجهزة بأفضل ما يمكن لاستقبال الام ويقدم لها ولطفلها الخدمات الطبية المثلى وهذا يؤدي الى رفع مستوى الخدمة الطبية النوعية مما له الأثر في التخفيف على معاناه المرضى متماشيا مع الدور الإنساني للجمعية وهنا يجب التأكيد على ان اهم المهام التي تتحملها إدارة الجمعية والطواقم العاملة هي توفير افضل العلاجات بمهنية وجودة طبية عاليه وهذا يقنع كل ام بأن مستشفى الهلال الأحمر بالقدس الشريف هو المكان الأفضل للولادة واستقبال العضو الجديد بالعائلة ليكون الشعار ( ولدت بهلال القدس)

وقد اكد السيد عبد القادر الحسيني/ رئيس شبكة مستشفيات القدس الشرقية ان هذا الإنجاز مميز لمستشفى الهلال الأحمر خاصة ولمستشفيات القدس عامة وهي خطوة الى الامام للمحافظة على وجودنا وصمودنا في القدس الشريف.

وأكد على ضرورة الوحدة والتعاون والتنسيق بين المستشفيات في شبكة مستشفيات القدس الشرقية للوصول الى الأهداف الموحدة والمخططة.

كما اكد على أهمية مركز اسعاف الهلال الأحمر في القدس وخدماته الجليلة لسكان المنطقة .

وفي نهاية كلمته دعا الجميع الى التكاثف لدعم مستشفيات القدس والمحافظة عليها.

اما سماحة الشيخ عكرمة صبري فبارك هذا الإنجاز الثمين وأكد على ضرورة التطوير المستمر للمؤسسات في القدس للمحافظة عليها وضرورة توحيد جهود كافة الجهات سواء الموظفين او المتطوعين او الادارات بشكل عام وذلك للوقوف امام التحديات والعقبات التي يضعها الاحتلال امام مؤسساتنا المقدسية. كما اكد على ضرورة مراقبة انفسنا وانتمائنا لمؤسساتنا الوطنية.

و أكد المدير الطبي د. نهاد ادعيس على أهمية تطوير الخدمات الفندقية بالتوازي مع الخدمات الطبية المقدمة في المستشفى ومرافقه المختلفة.

وصرح المدير الإداري السيد محمود عليان ان الهلال الأحمر في الوطن عامة والقدس خاصة تبنى سياسة التطوير والحداثة المستمرة في خدماته الإنسانية والطبية وتمكنت جمعية الهلال الأحمر خلال سنوات تواجدها الطويلة في القدس الشريف من تقديم خدماتها للمواطنين باعلى مستويات الجودة.