رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- أدى اعتداء حكومة نتنياهو على قيم إسرائيل الليبرالية إلى حرب ثقافية

- الاتفاق مع السعودية حلم ولكن من سيبقى لتحقيق ذلك؟

- عائق التوصل إلى اتفاق مع السعودية هو سياسي في إسرائيل والولايات المتحدة

* "يديعوت أحرنوت":

- هرتسوغ: خلافاتنا الداخلية هي الأخطر على الإطلاق

- أوريت ستروك ستمثل الحكومة في لجنة تعيين القضاة

- مستوطنو غلاف غزة يتجهزون لتصعيد محتمل

- استطلاع: الإسرائيليون يفقدون الثقة بحل الدولتين

* "معاريف":

- لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!

- عقب اشتباكات "يوم الغفران".. تل أبيب على موعد مع مناوشة يهودية جديدة بشأن الصلاة المختلطة

- نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

- عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

- مقربون من نتنياهو: "بن غفير عبء على الحكومة"

- انتهت اجتماعاته دون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة