فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- أدى اعتداء حكومة نتنياهو على قيم إسرائيل الليبرالية إلى حرب ثقافية
- الاتفاق مع السعودية حلم ولكن من سيبقى لتحقيق ذلك؟
- عائق التوصل إلى اتفاق مع السعودية هو سياسي في إسرائيل والولايات المتحدة
* "يديعوت أحرنوت":
- هرتسوغ: خلافاتنا الداخلية هي الأخطر على الإطلاق
- أوريت ستروك ستمثل الحكومة في لجنة تعيين القضاة
- مستوطنو غلاف غزة يتجهزون لتصعيد محتمل
- استطلاع: الإسرائيليون يفقدون الثقة بحل الدولتين
* "معاريف":
- لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!
- عقب اشتباكات "يوم الغفران".. تل أبيب على موعد مع مناوشة يهودية جديدة بشأن الصلاة المختلطة
- نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية
- عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين
- مقربون من نتنياهو: "بن غفير عبء على الحكومة"
- انتهت اجتماعاته دون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة