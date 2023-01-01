  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- أدى اعتداء حكومة نتنياهو على قيم إسرائيل الليبرالية إلى حرب ثقافية

- الاتفاق مع السعودية حلم ولكن من سيبقى لتحقيق ذلك؟

- عائق التوصل إلى اتفاق مع السعودية هو سياسي في إسرائيل والولايات المتحدة

* "يديعوت أحرنوت":

- هرتسوغ: خلافاتنا الداخلية هي الأخطر على الإطلاق

- أوريت ستروك ستمثل الحكومة في لجنة تعيين القضاة

- مستوطنو غلاف غزة يتجهزون لتصعيد محتمل

- استطلاع: الإسرائيليون يفقدون الثقة بحل الدولتين

* "معاريف":

- لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!

- عقب اشتباكات "يوم الغفران".. تل أبيب على موعد مع مناوشة يهودية جديدة بشأن الصلاة المختلطة

- نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

- عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

- مقربون من نتنياهو: "بن غفير عبء على الحكومة"

- انتهت اجتماعاته دون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

في مشهد العلاقة بين الرنتيسي ودحلان: الجيِّرة والصداقة والمشاعر الوطنية!! د. أحمد يوسف

نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!

وزير السياحة الاسرائيلي يصل السعودية ..

عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الأخبار الرئيسية

الشاباك: إحباط خلية لصالح إيران خططت للمس ببن غفير وآخرين واعتقال 5 من الضفة و الـ48

لهذا السبب .. السفير السعودي لدى فلسطين يلغي زيارته إلى الأقصى

انتهت اجتماعاته بدون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة وهذه شروط "حماس" للهدوء

مقربون من نتنياهو : "بن غفير عبء على الحكومة"

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية