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الراصد الجوي : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس والامطار تبدأ في هذا الموعد..

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد الجوي : انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس والامطار تبدأ في هذا الموعد..



رام الله / سما /

 من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس الأسبوع المقبل، وتسقط الأمطار على المناطق الفلسطينية للمرة الأولى في الموسم الخريفي.

وبحسب الراصد الجوي داوود طروة، فإن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض اعتبارا من يوم الاحد المقبل، وتواصل انخفاضها يومي الاثنين والثلاثاء، لتصل العظمى في مدينة القدس إلى 22 درجة مئوية فقط، وخلال ساعات الليل تنخفض إلى 15 درجة مئوية.

وأضاف الراصد الجوي، ان بعض المناطق ستسقط عليها أمطار مساء الاحد، ومناطق أخرى يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وهي الامطار الأولى خلال فصل الخريف.

وأوضح الراصد الجوي، ان درجات الحرارة ستبقى في العشرينيات اعتبارا من الأسبوع القادم والفترة اللاحقة، وهو ما يعني انتهاء موجات الحر، وبدء الأجواء الخريفية، وسيطرة الأجواء الباردة نسبيا خلال ساعات الليل.

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