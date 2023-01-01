  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل تجريف 50 دونما في بروقين لصالح مستوطنة "بروخين"

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في بلدة بروقين، غرب سلفيت.

وقال محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، إن هذه الممارسات من أعمال تجريف تأتي في إطار مشاريع الضم والتوسع الاحتلالية المتسارعة لتقويض الحلم الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة والانعتاق من الاحتلال.

بدوره، قال مدير بلدية بروقين أمين صبرة: "إن جرافات الاحتلال تواصل تجريف ما يقارب 50 دونما من أراضي المواطنين، لحساب توسعة مستوطنة "بروخين" المقامة على أراضي المواطنين، وبناء وحدات استيطانية جديدة".

وأشار صبرة إلى أن الاحتلال يعمل على تجريف الأراضي المحاذية للمستوطنة منذ فترة، وهو يهدف إلى ضمها إلى المستوطنة وتوسعتها، علما أن هذه الأراضي تعود ملكيتها لمواطني بلدة بروقين.

وأوضح صبرة أن مساحة بلدة بروقين تقارب 13 ألف دونم، وأن المخطط الهيكلي 1480 دونما، وما تبقى من المساحة فهي مصنفة "ج" يُمنع العمل والبناء فيها، ومنها أراضٍ تم الاستيلاء عليها لصالح المستوطنات المقامة على أراضيها وهي "بروخين، وأرئيل الصناعية، وبركان" والبؤرة الرعوية الجديدة من الجهة الشمالية الشرقية للبلدة.

#الاحتلال #سلفيت #بروخين

الأكثر قراءة اليوم

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

في مشهد العلاقة بين الرنتيسي ودحلان: الجيِّرة والصداقة والمشاعر الوطنية!! د. أحمد يوسف

نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

لغز يُقلق "إسرائيل".. مظلي يُحلّق فوق الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة ويختفي!

وزير السياحة الاسرائيلي يصل السعودية ..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استطلاع: الإسرائيليون يفقدون الثقة في حل الدولتين

الأخبار الرئيسية

الشاباك: إحباط خلية لصالح إيران خططت للمس ببن غفير وآخرين واعتقال 5 من الضفة و الـ48

لهذا السبب .. السفير السعودي لدى فلسطين يلغي زيارته إلى الأقصى

انتهت اجتماعاته بدون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة وهذه شروط "حماس" للهدوء

مقربون من نتنياهو : "بن غفير عبء على الحكومة"

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية