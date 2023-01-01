16 لاعباً يغيبون عن الجولة القادمة في الدوري

غزة / سما /

يغيب 16لاعبًا عن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز والثامنة من دوري الدرجة الأولى التي تنطلق يوم الجمعة لأسباب مختلفة.

ويفتقد اتحاد خانيونس لـ4 لاعبين، وهم: يوسف لولو لتنفيذ عقوبة الإيقاف، وعمر أبو عبيدة لتراكم البطاقات الصفراء، وخالد النبريص وأحمد كلاب المشاركين مع المنتخب الأولمبي، فيما يواصل إبراهيم أبو عمير غيابه عن خدمات رفح لنفس السبب.

ويغيب أحمد لبد ومحمد نعيم عبيد عن الهلال لتراكم البطاقات الصفراء، فيما يغيب لنفس السبب محمود أبو الخير عن فريقه اتحاد بيت حانون.

ولن يتمكن محمد أبو عرمانة الظهور مع الأهلي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الممتازة، وهو نفس السبب الذي يُغيب عبد الرحمن المنايعة عن خدمات النصيرات، وعنان الترابين عن خدمات خانيونس في الدرجة الأولى.

ويغيب مجد أبو كرش عن خدمات النصيرات، وحسن أبو رتيمة عن شباب الزوايدة، ومحمود عطية عن نماء، وإسماعيل صيدم عن خدمات خانيونس، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويفتقد الشجاعية لنجمه موسى حرارة الذي سيغادر غزة للالتحاق ببعثة منتخب الصالات، فيما يفتقد شباب رفح للاعبه عماد فحجان الذي غادر غزة لنفس السبب.