عادات تدمر الكبد.. احذر منها

وكالات / سما /

رغم أن الكبد يمتلك قدرة عالية على التجدد إلا أن هناك العديد من العادات التي يجب الحذر منها حتى لا تصيبه بالضرر الشديد وتعرض صحة الإنسان للخطر.

وتحدد الطبيبة ناتاليا بانينا أخصائية أمراض الكبد و خبيرة التغذية الروسية، في حديث لـ "Gazeta.Ru" بعض العادات والأسباب التي تدمر الكبد وأبرزها:

1- الوزن الزائد

تقول الطبيبة: "السمنة في حد ذاتها هي سبباً لتطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام. والدهون التي تترسب في خلايا الكبد تؤدي إلى إتلافه. وفي بعض الحالات إلى تليف الكبد وتفاقم أمراض أخرى".

2 - الأدوية والمكملات الغذائية

"تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات بشكل عشوائي، وشرب المضادات الحيوية والمسكنات وموانع الحمل الفموية وحتى الباراسيتامول بكثرة يمكن أن يسبب التهاب الكبد السام".

3 - الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والدهون المتحولة التي ترفع نسبة الكوليسترول "الضار"، تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد والقلب والأوعية الدموية وتزيد من مستوى الفركتوز الذي يساهم في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

4 - يمكن أن يسبب "فرط نمو بكتيريا الأمعاء" التهاب الكبد.

وتقول: "تتعزز هذه الحالة عند الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والتغذية السيئة وقلة تناول الألياف في النظام الغذائي".