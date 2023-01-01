  1. الرئيسية
  2. الصحة

عادات تدمر الكبد.. احذر منها

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عادات تدمر الكبد.. احذر منها



وكالات / سما /

رغم أن الكبد يمتلك قدرة عالية على التجدد إلا أن هناك العديد من العادات التي يجب الحذر منها حتى لا تصيبه بالضرر الشديد وتعرض صحة الإنسان للخطر.

وتحدد الطبيبة ناتاليا بانينا أخصائية أمراض الكبد و خبيرة التغذية الروسية، في حديث لـ "Gazeta.Ru" بعض العادات والأسباب التي تدمر الكبد وأبرزها:

1- الوزن الزائد

تقول الطبيبة: "السمنة في حد ذاتها هي سبباً لتطور مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام. والدهون التي تترسب في خلايا الكبد تؤدي إلى إتلافه. وفي بعض الحالات إلى تليف الكبد وتفاقم أمراض أخرى".

2 - الأدوية والمكملات الغذائية

"تناول المكملات الغذائية و الفيتامينات بشكل عشوائي، وشرب المضادات الحيوية والمسكنات وموانع الحمل الفموية وحتى الباراسيتامول بكثرة يمكن أن يسبب التهاب الكبد السام".

3 - الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية والدهون المتحولة التي ترفع نسبة الكوليسترول "الضار"، تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكبد والقلب والأوعية الدموية وتزيد من مستوى الفركتوز الذي يساهم في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

4 - يمكن أن يسبب "فرط نمو بكتيريا الأمعاء" التهاب الكبد.

وتقول: "تتعزز هذه الحالة عند الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية والتغذية السيئة وقلة تناول الألياف في النظام الغذائي".

#الكبد #النظام الغذائي #الصحة #الإنسان

الأكثر قراءة اليوم

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

في مشهد العلاقة بين الرنتيسي ودحلان: الجيِّرة والصداقة والمشاعر الوطنية!! د. أحمد يوسف

نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

وزير السياحة الاسرائيلي يصل السعودية ..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استطلاع: الإسرائيليون يفقدون الثقة في حل الدولتين

تقرير : ايران تعرض استضافة 600 خبير سعودي وتدريبهم لصناعة مفاعل نووي بالكامل

الأخبار الرئيسية

السفير السعودي لدى فلسطين يلغي زيارته إلى الأقصى

انتهت اجتماعاته بدون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة وهذه شروط "حماس" للهدوء

مقربون من نتنياهو : "بن غفير عبء على الحكومة"

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

طائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة شرق قطاع غزة واصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب الجدار الفاصل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية