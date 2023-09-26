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السفير السعودي لدى فلسطين يلغي زيارته إلى الأقصى

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير السعودي لدى فلسطين يلغي زيارته إلى الأقصى



القدس المحتلة / سما /

 ألغى الوفد السعودي برئاسة السفير لدى فلسطين نايف السديري، زيارته التي كانت مقررة اليوم (الأربعاء) للمسجد الأقصى.

وأعلن أنه يعتزم القيام بذلك في زياراته المقبلة. وكان من المفترض أن يزور الوفد المسجد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم وغدا.

وأبلغ نايف السديري مضيفيه في رام الله حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه لا ينوي الحضور إلى المسجد الاقصى بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لكنه وعد بالزيارة في المستقبل.

وأفادت صحيفة "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية تخشى حدوث استفزازات خلال زيارة السديري للمسجد الأقصى والصلاة في ساحات الحرم، والتي ستقام بمناسبة المولد النبوي الشريف، ورجحت الصحيفة أن الوفد السعودي ألغى الزيارة بسبب احتمال حدوث استفزازات واحتجاجات داخل ساحات الحرم رفضا للزيارة.

وفي القدس المحتلة، انطلقت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع الزيارة، بل ومعارضتها على المستوى الشعبي، بحجة أن السفير سيدخل المسجد تحت رعاية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وهو ما ستصوره إسرائيل على أنه خطوة أخرى على طريق التطبيع.

إلى ذلك، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى، وسط دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى القدس والأقصى لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتحت شعار "تجديدا للعهد مع النبي صلى الله عليه وسلم"، انطلقت عشرات الحافلات صباح اليوم، من البلدات العربية في الداخل للصلاة في المسجد الأقصى والاحتفاء بذكرى المولد النبوي.

وقالت إحدى الدعوات: "تحل ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم على المقدسيين، لتُذكرهم بصون وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى وبيت المقدس".

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