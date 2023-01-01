البريج في مجموعة صعبة في البطولة العربية لكرة السلة

غزة / سما /

أجرى الاتحاد العربي لكرة السلة قرعة البطولة العربية للأندية الأبطال التي ستقام في قطر التي تقام في الفترة ما بين 1 إلى 12 أكتوبر القادم.

وأوقعت القرعة فريق خدمات البريج ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم، الفريق المستضيف، قطر القطري، والكويت الكويتي، والمحرق البحريني.

وكان خدمات البريج خاض معسكرًا تدريبيًا في جمهورية مصر العربية تخلله خوض عدة مباريات ودية حقق الفوز على نادي المعادي من الدرجة الممتازة ب، بنتيجة (60/54)، وهو الفوز الودي الثاني للبريج بعد أن حقق الفوز على فريق البنك الأهلي (62-60)، فيما كان قد خسر مباراة ودية واحدة.

قرعة بطولة الاندية العربية لكرة السلة

المجموعة الاولى: قطر القطري، خدمات البريج الفلسطيني ، المحرق البحرين، الكويت الكويتي.

المجموعة الثانية : الاتحاد السكندري، إتحاد الجزائر، الاهلي القطري، السيب العماني ، دينامو اللبناني.

الثالثة : القادسية الكويت ، وحدة صنعاء اليمني ، جمعية سلا المغربي ، الفتح السعودي.

المجموعة الرابعة : الاهلي المصري، مجد طنجة المغرب، دجلة العراق ، الاتحاد ليبيا ، بيروت لبنان.