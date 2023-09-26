ريال مدريد يوجه أنظاره نحو صفقة هجومية

وكالات / سما /

وجه ريال مدريد، أنظاره لإحدى الصفقات الهجومية من الدوري الألماني، بعد أن عانى هجوميا هذا الموسم عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما، الصيف الماضي صوب اتحاد جدة.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن ريال مدريد يراقب يوسوفا موكوكو، نجم بوروسيا دورتموند، تحسبا لضمه، هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الصفقة قد تحسم في يناير/كانون الثاني المقبل، بمقابل يتراوح من 30 إلى 40 مليون يورو.

وأوضحت أن موكوكو يحظى أيضا باهتمام من ليفربول، وتشيلسي، ويوفنتوس، وبرشلونة، ويرفض الملكي فكرة الدخول في مزاد من أجل حسم الصفقة.

وذكرت أن موكوكو أحد البدائل المطروحة على طاولة الرئيس فلورنتينو بيريز، لكن الأخير لم يتخذ القرار النهائي بشأن ضم مهاجم جديد في 2024.