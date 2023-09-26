ميسي يغيب عن تدريبات إنتر ميامي قبل نهائي كأس أمريكا

وكالات / سما /

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه إنتر ميامي وذلك قبل نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم أمام هيوستن دينامو اليوم الأربعاء.

ويسعى فريق ميامي للظفر بلقبه الثاني تواليا منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأمريكية والمكسيكية الشهر الماضي.

وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر العام الماضي، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر خيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته "بشكل يومي".

ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور في السابع من أيلول/سبتمبر.

فغاب عن فوز أبطال العالم في بوليفيا بثلاثية نظيفة بعد خمسة أيام في الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يعود إلى ناديه بعد فترة التوقف الدولي. ولم يشارك مجدداً خلال هزيمة ميامي أمام أتلانتا 2-5 في الدوري في 16 الشهر الحالي، حيث قال مارتينو إنه كان يعاني من إرهاق عضلي.

وتوالت مشكلات النجم الارجنتيني الذي رغم مشاركته اساسياً في مباراة ميامي على أرضه ضد تورونتو، طلب استبداله في الدقيقة 38 بعد دقائق فقط من استبدال ألبا للإصابة، علما أن الأخير غاب أيضاً عن مباراة أورلاندو وتحوم الشكوك حيال مشاركته في نهائي الكأس المفتوحة الأربعاء.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في تموز/يوليو، أو ما إذا كان يعاني من اصاب مزمنة.

وقال مدرب الفريق مارتينو بعد الأحد بشأن إمكانية خوض ميسي مواجهة دينامو: "من الصعب للغاية تحديد نسبة مئوية لفرص لعبه لأننا نتعامل مع الأمر كل يوم بيومه".

وأضاف: "سنقوم بتقييم حالته وسأستمع أولاً إلى ما يقوله بشأن ما يشعر به. ثم يتعيّن علينا بعد ذلك تقييم المخاطر المستقبلية".

وأشار مارتينو إلى "الندوب" القديمة التي تعيق نجم برشلونة الإسباني السابق من دون أن يذكر أي إصابة محددة.

ويتبقى لميامي، بعد نهائي الكأس، خمس مباريات في الموسم المنتظم للدوري الأمريكي في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيستضيف السبت نيويورك سيتي إف سي صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى "بلاي اوف" والذي يتقدم بفارق خمس نقاط عن فريق مارتينو.